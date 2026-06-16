La Fiorentina è pronta a regalare a Fabio Grosso uno dei suoi pupilli per avviare la ricostruzione della squadra. Al centro delle attenzioni di Ferrari e Paratici, rientrati dagli Stati Uniti con indicazioni precise dalla proprietà, ci sono tre nomi ben conosciuti dal tecnico viola: Cristian Volpato, Armand Laurienté e Kristian Thorstvedt, protagonisti con Grosso al Sassuolo tra promozione in Serie A e successiva salvezza senza affanni.
Corriere dello Sport
CorSport sicuro: “Fabio Grosso ha chiesto a Paratici due giocatori in particolare”
Grosso—
L'interesse non nasce soltanto dal desiderio di affidarsi a uomini di fiducia dell'allenatore, ma anche da precise esigenze tecniche. La nuova Fiorentina ripartirà infatti dal 4-3-3 e avrà bisogno di rinforzi soprattutto sugli esterni offensivi. Per questo Volpato e Laurienté rappresentano profili particolarmente graditi, mentre Thorstvedt offrirebbe qualità e inserimenti a centrocampo. Grosso li ha indicati tra le sue preferenze, convinto che possano adattarsi rapidamente alle sue idee di gioco.
Sassuolo—
L'operazione, però, si annuncia tutt'altro che semplice. Il Sassuolo non ha intenzione di fare sconti e valuta molto i suoi talenti, soprattutto di fronte all'interesse per giocatori come l'italo-australiano Volpato e il francese Laurienté. Paratici si è già mosso per sondare il terreno, consapevole che serviranno pazienza, strategia e risorse adeguate per portare a Firenze almeno uno dei "fedelissimi" di Grosso. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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