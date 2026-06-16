CorSport sicuro: “Fabio Grosso ha chiesto a Paratici due giocatori in particolare”

Paratici si è già mosso per sondare il terreno, consapevole che serviranno pazienza, strategia e risorse adeguate per portare a Firenze almeno uno dei "fedelissimi" di Grosso

Redazione VN 16 giugno - 05:47

La Fiorentina è pronta a regalare a Fabio Grosso uno dei suoi pupilli per avviare la ricostruzione della squadra. Al centro delle attenzioni di Ferrari e Paratici, rientrati dagli Stati Uniti con indicazioni precise dalla proprietà, ci sono tre nomi ben conosciuti dal tecnico viola: Cristian Volpato, Armand Laurienté e Kristian Thorstvedt, protagonisti con Grosso al Sassuolo tra promozione in Serie A e successiva salvezza senza affanni.

Grosso — L'interesse non nasce soltanto dal desiderio di affidarsi a uomini di fiducia dell'allenatore, ma anche da precise esigenze tecniche. La nuova Fiorentina ripartirà infatti dal 4-3-3 e avrà bisogno di rinforzi soprattutto sugli esterni offensivi. Per questo Volpato e Laurienté rappresentano profili particolarmente graditi, mentre Thorstvedt offrirebbe qualità e inserimenti a centrocampo. Grosso li ha indicati tra le sue preferenze, convinto che possano adattarsi rapidamente alle sue idee di gioco.

Sassuolo — L'operazione, però, si annuncia tutt'altro che semplice. Il Sassuolo non ha intenzione di fare sconti e valuta molto i suoi talenti, soprattutto di fronte all'interesse per giocatori come l'italo-australiano Volpato e il francese Laurienté. Paratici si è già mosso per sondare il terreno, consapevole che serviranno pazienza, strategia e risorse adeguate per portare a Firenze almeno uno dei "fedelissimi" di Grosso. Lo scrive il Corriere dello Sport.