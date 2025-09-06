Pablo Marì e le sliding doors con Lindelof: ora dovrà ricalibrarsi

Il difensore spagnolo aveva ricevuto alcune proposte, soprattutto dal Brasile, e sembrava in procinto di essere ceduto. Probabilmente anche lui era entrato nell'ordine di idee di doversi trasferire altrove. Poi le cose sono andate diversamente e Marì è rimasto alla Fiorentina. Sulla carta sarà il vice-Pongracic e dovrà ricalibrarsi in fretta nel ruolo per poter dare il suo contributo alla causa viola.