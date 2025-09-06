Su La Nazione di oggi si analizza nel dettaglio il reparto difensivo della Fiorentina. Quello che è cambiato di meno rispetto all'anno scorso, nonostante il tentativo della società di regalare un rinforzo in extremis a Stefano Pioli. La trattativa, poi sfumata, per portare a Firenze Victor Lindelof, ha cambiato anche il destino di Pablo Marì.
NAZIONE
Pablo Marì e le sliding doors con Lindelof: ora dovrà ricalibrarsi
Pablo Marì sembrava in partenza, poi il dietrofront: cosa potrà dare alla Fiorentina?
Il difensore spagnolo aveva ricevuto alcune proposte, soprattutto dal Brasile, e sembrava in procinto di essere ceduto. Probabilmente anche lui era entrato nell'ordine di idee di doversi trasferire altrove. Poi le cose sono andate diversamente e Marì è rimasto alla Fiorentina. Sulla carta sarà il vice-Pongracic e dovrà ricalibrarsi in fretta nel ruolo per poter dare il suo contributo alla causa viola.
