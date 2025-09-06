Per Luca Ranieri l'inizio della nuova stagione fa presagire una gestione leggermente diversa rispetto alla scorsa stagione. Da titolare indiscusso, con la fascia di capitano al braccio, alla concorrenza di Mattia Viti. Secondo quanto scrive oggi La Nazione, i due si alterneranno in un duello sostanzialmente alla pari. Pioli ha già dimostrato di non guardare in faccia nessuno, nemmeno il capitano.
Nazione: Ranieri e Viti, duello alla pari. Pioli non guarda in faccia nessuno
Ranieri fa i conti con la nuova concorrenza di Viti: come li gestirà Pioli?
Questione anche di caratteristiche: Viti si fa preferire nel palleggio, caratteristica importante per il tecnico. Ranieri resta comunque un elemento importante della Fiorentina anche per il suo temperamento. I due si sono subito chiariti dopo la sostituzione di Cagliari. Dall'altra parte Viti sembra essersi calato bene nella nuova realtà viola e vuole ritagliarsi spazio.
