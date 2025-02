“Operazioni last minute”. Valentini in uscita, Zaniolo in entrata e Fagioli?

Siamo agli sgoccioli, lunedì a mezzanotte si chiuderà questa sessione invernale di mercato. Come riporta La Repubblica, la Fiorentina si ritroverà a chiudere qualche operazione all'ultimo momento. Tra queste, la trattativa che vede in uscita Valentini. Appena arrivato a parametro zero dal Boca Juniors, il difensore centrale, è già pronto a lasciare la Fiorentina per andare in prestito secco a Verona per trovare un po' di minutaggio.