Oltre 2500 biglietti venduti per Milano. Si prospetta un esodo viola a San Siro

Il periodo di grandi risultati aiuta, ma alla Fiorentina non è mai mancato il sostegno dei propri tifosi. Nelle ultime settimane il Franchi è stato teatro, per quanto possibile di due sold-out. Il primo con la Juventus, nella bellissima vittoria per 3-0, il secondo contro l'Atalanta in questo weekend. Prima ancora, sotto il diluvio, erano in 15mila i tifosi viola contro il Panathinaikos in un giovedì dal sapore invernale.