Fiorentina al lavoro verso il Milan. Colpani ancora ko, le condizioni di Gosens

Non c'è tempo per festeggiare, e lo sa bene la Fiorentina che quest'oggi è tornata a lavorare al Viola Park per preparare al meglio la sfida contro il Milan in programma per sabato. Palladino può contare su quasi tutti gli effettivi per il match col diavolo, eccezion fatta per Colpani che continua nel suo lavoro di recupero dall'infortunio alla caviglia. Solo un'altra questione deve essere chiarita: quella relativa alle condizioni di Robin Gosens.