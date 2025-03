Gosens neanche in panchina. Ieri botta al ginocchio che lo ha mandato k.o.

Salterà Fiorentina-Atalanta il grande ex Robin Gosens. L'esterno, dato per titolare fino all'uscita delle formazioni ufficiali, è out a sorpresa dall'undici di Palladino e non sarà neanche in panchina. Il tedesco, regolarmente sceso dal pullman (come hanno documentato le immagini di Dazn), nelle ultime settimane uno dei perni della Fiorentina, in campo e fuori. Ma una botta al ginocchio nella rifinitura di ieri - come ha spiegato Palladino - lo ha messo fuori causa per la sfida di oggi. Servirà però che recuperi in fretta vista la sua importanza per la Fiorentina