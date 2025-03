Formazioni ufficiali: Palladino riparte da Kean-Gud. Parisi dal 1′, Retegui c’è

A circa un'ora dal fischio d'inizio di Fiorentina-Atalanta, dal Franchi arrivano le scelte ufficiali di Raffaele Palladino e Gianpiero Gasperini. Ecco i ventidue che scenderanno in campo agli ordini del signor Doveri. Out a sorpresa Robin Gosens,che non va nemmeno in panchina. Problema last minute per l'esterno viola.