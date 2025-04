Ndour: “Sentivo il bisogno di Italia. Fiorentina, prendiamoci l’Europa”

Viola acceso

Oggi il presente, da gennaio, si chiama Fiorentina: "Sentivo il bisogno di tornare in Italia, Firenze è la piazza giusta per me. Giovane e con un bel progetto, c'è tutto per dare il massimo. Rui Costa? Ho saputo che potrebbe tornare in Italia, mi piacerebbe incontrarlo. Mi dava consigli e parlavamo in italiano, lo stimo tanto". In Toscana ha legato con tutti, oltre a Kean che già conosceva. Fra gli altri Ndour cita Gudmundsson e Richardson oltre a Dodò, "l'anima dello spogliatoio". Ora c'è un finale di campionato tutto da vivere: "Possiamo e dobbiamo sognare l'Europa, abbiamo le capacità per raggiungerla. Le ultime due vittorie ci hanno sospinto. Il sogno? Fare bene con la Fiorentina e in Under 21 all'Europeo. E poi... la Nazionale" chiude.