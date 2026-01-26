Oggi l’ultimo ricordo di Commisso con la famiglia. Poi Fiorentina-Como

Il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari, la Fiorentina è tornata subito al lavoro in vista degli ottavi di Coppa Italia contro il Como . Paolo Vanoli pensa a un ampio turnover, consapevole che in questo momento le coppe non possono rappresentare una priorità, considerando il nuovo peggioramento della situazione in campionato. L’attenzione del tecnico è già proiettata soprattutto sulla sfida di Napoli, dove il rientro dal primo minuto dell’ex capitano Ranieri appare molto probabile.

Sul fronte extra-campo, la giornata sarà segnata dal ricordo di Rocco Commisso. Alle ore 18, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, si terrà la messa in suffragio del presidente scomparso nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio. La Fiorentina parteciperà al completo: la squadra si allenerà in mattinata e poi raggiungerà il centro città. Presenti anche la famiglia Commisso, con la moglie Catherine, il figlio Giuseppe e altri parenti arrivati in Italia ieri sera; Catherine dovrebbe assistere alla gara di Coppa Italia al Franchi. Lo scrive il Corriere dello Sport.