“Non esistono riserve”, CorSport ammette: “Il campo ha dato ragione a Vanoli”

La Fiorentina travolge 3-0 lo Jagiellonia in Conference: gol di Ranieri, Mandragora e Piccoli. Ottavi a un passo e fiducia ritrovata in vista del derby col Pisa

Eppure, alla vigilia, il clima non era dei più semplici. Tra assenze pesanti e priorità di campionato - lunedì c’è la delicata sfida col Pisa - la formazione viola si presentava in Polonia con diverse rotazioni. Ma, come aveva detto Vanoli, «non esistono riserve»: e il campo gli ha dato ragione.