“Non ci sono estremi per un reato”. Cori Vlahovic, revocati Daspo dei tifosi viola

Inizialmente la Procura aveva ipotizzato il reato di istigazione all’odio razziale , ma l’indagine penale si è conclusa con l’ archiviazione del procedimento : per il giudice, pur trattandosi di cori censurabili, non c’erano gli estremi per configurare un reato. Sulla base di questa decisione, i legali dei tifosi coinvolti hanno presentato ricorso in sede amministrativa, ottenendo la revoca dei provvedimenti che prevedevano un anno di stop dagli stadi.

L’episodio aveva portato anche alla sospensione momentanea della gara, dopo la segnalazione dello stesso Vlahovic all’arbitro. La Digos aveva identificato i tifosi esclusivamente tramite l’analisi delle immagini e dei tornelli, ma ora il venir meno dei presupposti giuridici ha fatto cadere anche le sanzioni accessorie.