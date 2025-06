No a Motta e Vieira, si a Pioli. CorSport: “Tanti ostacoli, ma c’è fiducia”

Le difficoltà principali sono di natura economica: Pioli ha un contratto con l’Al-Nassr valido fino al 2027 e il club saudita non intende liberarlo facilmente, mentre la Fiorentina non vuole farsi carico di costi per buonuscite. Inoltre, il tecnico vuole mantenere la residenza fiscale in Arabia Saudita per usufruire del regime agevolato sul suo attuale stipendio da 12 milioni annui. A complicare il tutto, anche la necessità di “liberare” lo staff che Pioli vorrebbe portare con sé al Viola Park.