VN – Ieri pranzo Goretti-agenti Pioli. Servirà tempo, ma le parti vogliono chiudere

Stefano Pioli vuole sempre di più la Fiorentina.E viceversa. Nella giornata di ieri Goretti ha incontrato gli agenti dell'ex Milan, i fratelli Giuffrida, per limare gli ultimi dettagli per quanto riguarda il contratto del tecnico. Tre milioni di stipendio per 2 anni, con opzione per il terzo. La base è questa, adesso non resta che aspettare.