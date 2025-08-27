Niente Kean, pronto Dzeko in Conference. I cambi di Stefano Pioli

Detto questo, anche per inevitabili ragioni di turn over (domenica la Fiorentina sarà di nuovo in campo e in trasferta, a casa del Toro),Pioli presenterà a Reggio Emilia una squadra molto diversa da quella di Cagliari. Di sicuro, in attacco ci sarà Dzeko, visto che Kean (ieri la sentenza del giudice sportivo Uefa) dovrà scontare la prima delle giornate di squalifica dopo l'espulsione di giovedì scorso (gomitata a un avversario). Due giornate, dunque, e non tre, visto che nel gesto non è stata riscontrata violenza.