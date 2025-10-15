Ndour “invasivo” ma sbaglia. Fortini, rosso ingenuo: i voti dei 2 giovani viola

I 2 giovani calciatori viola non bene con la maglia azzurra

Redazione VN 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 07:52)

Cher Ndour e Nicolò Fortini sono scesi in campo ieri con la Nazionale Under 21. La sfida contro l'Armenia però è stata fortunata per i due: il primo ha colpito un palo, per poi sbagliare un calcio di rigore. Mentre il giovane terzino della Fiorentina è stato espulso dopo 8 minuti.

La Gazzetta dello Sportdà 5 al centrocampista viola: "“Invasivo” nel primo tempo, prende un palo e guadagna il rigore, ma poi lo sbaglia: avrebbe facilitato prima la gara". Mentre Tuttosport lo premia con la sufficienza: "Un primo tempo da protagonista in tutti i sensi: prende un palo al 22’, si procura un rigore al 26’ e lo sbaglia".

Per quanto riguarda Fortini invece, Tuttosport giudica i suoi soli 8 minuti ed è inevitabile che non siano positivi: "Esordio e due gialli evitabili in pochi minuti". La Gazzetta rimane sulla stessa linea: "Il debutto dura 8 minuti: in 120 secondi prende due ammonizioni". IL voto è 5.