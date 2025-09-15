L'ultimo giorno di mercato la Fiorentina lo aveva di fatto ceduto in prestito al Verona. E' stato Amir Richardson a far saltare il trasferimento pur sapendo che le gerarchie di Stefano Pioli lo avevano relegato all'ultimo posto fra i centrocampisti. Un'estate un po' così, la preparazione interrotta da un problema in famiglia, poi non è riuscito a convincere il nuovo tecnico viola.
news viola stampa Nazione e il caso Richardson: "Venduto al Verona, lui si è opposto. E adesso?"
La Nazione
Nazione e il caso Richardson: "Venduto al Verona, lui si è opposto. E adesso?"
Cosa farò la Fiorentina con Amir Richardson?
Da qui la volontà di cederlo in prestito. Fallite diverse trattative. Si era parlato del Siviglia, poi del Pisa. Alla fine l'accordo col Verona che però non andava bene al centrocampista. Che è rimasto ai margini della rosa. In panchina anche contro il Napoli, Pioli non gli ha regalato nemmeno un minuto in partite ufficiali.
Segnale chiaro. Resta qualche mercato aperto qua e là (Qatar, Grecia, Emirati Arabi...) ma la sensazione è che se ne possa riparlare a gennaio. Lo scrive la Nazione.
