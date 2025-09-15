Nazione e il caso Richardson: “Venduto al Verona, lui si è opposto. E adesso?”

L'ultimo giorno di mercato la Fiorentina lo aveva di fatto ceduto in prestito al Verona. E' stato Amir Richardson a far saltare il trasferimento pur sapendo che le gerarchie di Stefano Pioli lo avevano relegato all'ultimo posto fra i centrocampisti. Un'estate un po' così, la preparazione interrotta da un problema in famiglia, poi non è riuscito a convincere il nuovo tecnico viola.