Nazione: “Vanoli verso la continuità. Le soluzioni per l’emergenza in difesa”

In una gara che pesa come un macigno Vanoli ha intenzione di ripartire dal 4-1-4-1 (o 4-3-3) che ha portato la prima vittoria in campionato. E la buona notizia arriva dai convocati con il recupero di Robin Gosens dopo quasi due mesi dallo stop a San Siro contro l'Inter.

Fazzini invece non riesce a recuperare a causa dei problemi alla caviglia. A lui si aggiunge Marì e Ranieri squalificato. Oltre a Richardson lasciato a casa per scelta tecnica. In difesa dunque resta l'emergenza, ma Vanoli ha delle soluzioni. Sulla corsia sinistra infatti sono in due a contendersi una maglia, ovvero Viti, in vantaggio, e Fortini. Lo riporta La Nazione.