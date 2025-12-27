Ferrara: “A Parma per le conferme. Il finale contro l’Udinese parla chiaro”

Il giornalista Benedetto Ferrara, sulle pagine de La Nazione, si è espresso in merito a Parma-Fiorentina:
E' iniziato il calendario dell'avvento del tifoso della Fiorentina che attende l'arrivo di colui che ci guiderà verso la salvezza. Paratici, un uomo di calcio, arriverà a gennaio. A Parma la squadra dovrà confermare il cambio di passo visto contro l'Udinese quando la speranza è tornata a riempire il cuore del tifoso. Già si apre un orizzonte fatto di addii e nuovi arrivi al Viola Park. La Fiorentina fino ad oggi è stata l'unica squadra incapace di cambiare modulo in corsa. Alla fine invece ecco l'intuizione. La prima vittoria della Fiorentina ha avuto un finale dissociato: i fischi della curva, gli applausi del resto dello stadio. Perché il Franchi ti regala applausi, ma ti mette in guardia.
