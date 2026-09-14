Sono iniziate ieri pomeriggio, al Viola Park, le prime vere prove anti-Pisa in vista del derby di Coppa Italia, in programma domani alle 21 allo stadio Franchi.

La missione di Paolo Vanoli, ovviamente, è quella di superare il turno e approdare agli ottavi di finale. Un aspetto che il tecnico vorrà valutare con attenzione è però anche la resa in campo di chi, fino a oggi, ha avuto modo di giocare poco o niente con il nuovo corso tecnico.

È facile ipotizzare, dunque, che l’undici di partenza contro il Pisa possa essere un giusto mix tra chi ha espugnato Venezia e chi è rimasto per 90 minuti in panchina. Il riferimento va a João Mário e Valdepeñas in difesa, Oulai e Brescianini a centrocampo, oltre a Gonçalves e Gnonto in attacco. Lo scrive la Nazione.