Cosimo Zetti, sulle pagine della Nazione, ha analizzato la prestazione della Fiorentina contro lo Jiagellonia. Ecco il suo parere:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Vanoli parla al vento, 4 passi indietro. Che dire della papera di De Gea?”
La Nazione
Nazione: “Vanoli parla al vento, 4 passi indietro. Che dire della papera di De Gea?”
La Fiorentina fa un brusco passo indietro
"Se non soffri godi solo a metà dice un noto spot televisivo". Solo che qui si soffre e basta. E poi non godi neppure più, tiri solo un sospiro di sollievo. Troppi errori, squadra lenta, difesa bassa e distratta, poca lucidità e letture sbagliate. Il peggio della Fiorentina si è materializzato già alla fine del primo tempo, sotto di due gol, due gol evitabili, figli di un atteggiamento molle e remissivo. Vanoli aveva avvertito: occhio, la gara con i polacchi nasconde delle insidie, vietato abbassare la guardia. Niente, parole al vento. Non chiedevamo di vincerla. C'era solo da amministrarla, proprio come capita in quei finali di partita in cui non riesci ad essere più lucido e rischi di buttare tutto al vento. Dove sono andati a finire quel gruppo compatto, quell'unità di intenti e quella lunghezza d'onda condivisa che ci avevano fatto sperare in un vero cambio di rotta? Per 107 minuti la Fiorentina ha fatto un passo indietro di 4 mesi, come se la squadra non avesse imparato nulla dagli errori di questa stagione. Meno male che ci hanno pensato Fagioli e Kean. E che dire della papera di De Gea? Solo lo specchio triste di una gara che la Fiorentina ha comunque meritato di perdere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA