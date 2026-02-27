CorSport si chiede: “Può esistere una Fiorentina senza Nicolò Fagioli?”

Quello che doveva essere un giovedì di gestione tranquilla si trasforma presto in un incubo per la Fiorentina . Senza il suo regista, la squadra di Paolo Vanoli appare smarrita, incapace di costruire gioco e di reagire, tanto da rendere i primi sessanta minuti contro lo Jagiellonia una prestazione inquietante, aggravata da un Franchi semi-deserto e da una sensazione costante di fragilità mentale e tecnica.

La svolta arriva solo con l’ingresso di Nicolò Fagioli, che cambia ritmo e prospettiva alla gara. Le sue letture, le aperture e soprattutto il gol al 107’, nato da un errore del portiere Abramowicz ma finalizzato con grande lucidità, evitano una clamorosa eliminazione e restituiscono un senso a una serata che stava scivolando via. Con Fagioli in campo la Fiorentina appare più fluida e consapevole, confermando quanto il suo peso tecnico e di leadership sia ormai centrale. Lo scrive il Corriere dello Sport.