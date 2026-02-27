Quello che doveva essere un giovedì di gestione tranquilla si trasforma presto in un incubo per la Fiorentina. Senza il suo regista, la squadra di Paolo Vanoli appare smarrita, incapace di costruire gioco e di reagire, tanto da rendere i primi sessanta minuti contro lo Jagiellonia una prestazione inquietante, aggravata da un Franchi semi-deserto e da una sensazione costante di fragilità mentale e tecnica.
CorSport si chiede: “Può esistere una Fiorentina senza Nicolò Fagioli?”
Fagioli salva la Fiorentina
La svolta arriva solo con l’ingresso di Nicolò Fagioli, che cambia ritmo e prospettiva alla gara. Le sue letture, le aperture e soprattutto il gol al 107’, nato da un errore del portiere Abramowicz ma finalizzato con grande lucidità, evitano una clamorosa eliminazione e restituiscono un senso a una serata che stava scivolando via. Con Fagioli in campo la Fiorentina appare più fluida e consapevole, confermando quanto il suo peso tecnico e di leadership sia ormai centrale. Lo scrive il Corriere dello Sport.
