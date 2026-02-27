Gazzetta: “La Fiorentina è come un paziente in rehab. Ha paura della sua ombra”

La squadra di Vanoli è come un paziente in rehab: sembra guarito dalle 3 vittorie di fila ma basta niente a farla riprecipitare nell'abisso . Dopo il 3-0 dell'andata ci eravamo chiesti come fosse stato possibile aver paura di questo Jagiellonia.

Ma la Fiorentina ha paura anche della propria ombra. Già dopo pochi minuti Comuzzo buca un lancio di Vital, Pululu sbaglia la misura del pallonetto davanti a Lezzerini. È il segnale di una serata che parte nel modo che più sbagliato non si può. || 4-4-2 di Vanoli, con Fabbian praticamente affiancato a Piccoli, si fa aggirare di continuo dal palleggio dello Jaga.

Le pressioni vanno tutte a vuoto e forse sono pure pensate male: i due davanti sono passivi, Ndour si alza su Romanczuk ma così scopre l'interlinea sul mezzo sinistro. I polacchi tengono tre uomini altissimi, più Imaz e Mazurek che si infilano nei mezzi spazi e vengono serviti in verticale alle spalle della prima linea di pressione viola. Pululu completa l'opera di demolizione agendo da sponda, sempre mal contenuto da Comuzzo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.