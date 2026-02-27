CorFio: “La difesa della Fiorentina in imbarazzo. Pululu pareva Osimhen”

Il Corriere Fiorentino analizza il disastroso primo tempo della Fiorentina contro lo Jagiellonia. Pululu ha mandato in tilt tutta la difesa viola:
Venti minuti, e lo Jagiellonia era già avanti. Un gol arrivato dopo una di quelle dormite che parevano superate e che invece, puntuali, si son ripresentate. Un gol, soprattutto, che ha rimesso tutto in discussione. Certezze, e qualificazione. Anche perché, si sa: questa è una squadra tremendamente fragile e basta poco per farla andare nel panico. E ci sarà stata anche la mano della sfortuna sullo 0-2 ma fin lì, la Fiorentina, non aveva fatto niente per meritarsi altro. Anzi. Si aveva sempre e comunque la sensazione di aver di nuovo davanti undici scollegati tra loro. In imbarazzo costante dietro (Pululu pareva Osimhen) e senza la minima voglia di attaccare una difesa (e un portiere) a dir poco rivedibili. Difficile insomma immaginare uno scenario peggiore.
