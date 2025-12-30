La Nazione si sofferma sulla posizione di Paolo Vanoli. Il futuro dell'allenatore viola sarà uno dei temi principali che affronterà Fabio Paratici al suo arrivo a Firenze:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Vanoli non è il futuro della Fiorentina, possibile addio. C’è Tudor”
La Nazione
Nazione: “Vanoli non è il futuro della Fiorentina, possibile addio. C’è Tudor”
La Nazione su Vanoli e il futuro della panchina
La posizione di Vanoli è precaria. Non ci sono dubbi. E comunque sia, Vanoli non rappresenterà la Fiorentina del futuro. Dunque, Paratici anche in base ai prossimi risultati (diciamo Cremonese e Lazio) dovra decidere che fare con Vanoli. Lasciare lui in panchina (fino a salvezza raggiunta o meno). Sostituirlo subito, con un traghettatore (e quindi con un terzo allenatore a libro paga della società, dopo Pioli e appunto Vanoli) e iniziare a cercare il tecnico del futuro. Infine provare a convincerlo (magari Paratici tenterà lo stesso anche con Pioli) a raggiungere una transazione, liberare subito il plico allenatori per ingaggiare l'allenatore per la salvezza e per il futuro (l'unico libero sarebbe Tudor). Una partita a scacchi terribile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA