Nazione: “Vanoli e le scelte per il Pisa. Cosa è emerso dalla rifinitura di ieri”

Ieri la rifinitura la Viola Park

Redazione VN 23 febbraio - 08:14

La rifinitura al Viola Park ha confermato segnali positivi sugli acciaccati che avevano saltato la trasferta di Conference in Polonia. Anche se la Fiorentina non comunica più la lista dei convocati in anticipo, tutto lascia pensare che, a eccezione dello squalificato Mandragora, la rosa sarà praticamente al completo per il derby contro il Pisa. Recuperati De Gea e Solomon, così come Dodo e Kean, gestiti la scorsa settimana. Buone notizie anche per Gudmundsson e Rugani: l’islandese dovrebbe andare in panchina dopo aver svolto solo ieri il primo allenamento completo col gruppo, mentre il centrale è pronto per la sua prima convocazione del 2026 dopo quasi due mesi di stop.

Per quanto riguarda la formazione, Vanoli dovrebbe confermare quasi in blocco l’undici che ha battuto il Como. Davanti a De Gea agirà la difesa a quattro con Dodo e Parisi sugli esterni e la coppia centrale composta da Pongracic e Ranieri, ancora favorito su Comuzzo. A centrocampo Fagioli sarà il regista, con il compito di guidare manovra e ritmi in una partita che si preannuncia tesa e combattuta.

Sulla trequarti Harrison e Solomon sono indirizzati verso la conferma, mentre Brescianini e Ndour dovranno garantire equilibrio e sostanza. In attacco toccherà a Kean, chiamato a essere decisivo anche dopo la sfortunata gara d’andata, quando si vide annullare due gol per fuorigioco. Con diversi diffidati a rischio per la prossima sfida con l’Udinese (Dodo, Fagioli e Parisi), serviranno attenzione e maturità per non complicare ulteriormente il cammino. Lo scrive la Nazione.