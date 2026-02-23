CorFio: “Gudmundsson, qualche preoccupazione in più del previsto. E col Pisa?”

Sono passati 25 anni da quel celebre Fiorentina-Roma del 9 aprile 2001, ma oggi lo scenario è completamente diverso: niente scudetto o Europa in palio, bensì una salvezza da conquistare. Eppure, nonostante la classifica complicata e l’orario scomodo, la città ha risposto presente. Il derby è tra i più sentiti e riporta alla mente anche la sfida di Coppa Italia di Serie C del 2002, segnata dalla vittoria nerazzurra e dal simbolico “funerale” per il fallimento viola. Anche per questo al Franchi si respira aria di rivincita, con circa 20mila tifosi pronti a spingere la squadra verso un successo che sarebbe pesantissimo.