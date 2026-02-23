Sono passati 25 anni da quel celebre Fiorentina-Roma del 9 aprile 2001, ma oggi lo scenario è completamente diverso: niente scudetto o Europa in palio, bensì una salvezza da conquistare. Eppure, nonostante la classifica complicata e l’orario scomodo, la città ha risposto presente. Il derby è tra i più sentiti e riporta alla mente anche la sfida di Coppa Italia di Serie C del 2002, segnata dalla vittoria nerazzurra e dal simbolico “funerale” per il fallimento viola. Anche per questo al Franchi si respira aria di rivincita, con circa 20mila tifosi pronti a spingere la squadra verso un successo che sarebbe pesantissimo.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Gudmundsson, qualche preoccupazione in più del previsto. E col Pisa?”
Paolo Vanoli cerca la seconda vittoria consecutiva in campionato, mai centrata finora, e si affida ai titolari risparmiati in Conference. La formazione dovrebbe ricalcare quella vincente di Como: De Gea in porta; Dodò, Pongracic, Ranieri e Parisi in difesa; Fagioli in regia con Brescianini e Ndour (favorito su Fabbian per sostituire lo squalificato Mandragora) a supporto. In attacco conferme per Harrison, Kean e Solomon, con l’obiettivo di dare continuità ai recenti segnali di crescita.
Resta da sciogliere il nodo legato a Gudmundsson, alle prese con un fastidio alla caviglia ma vicino alla convocazione per partire almeno dalla panchina. Presente anche Rugani, rientrato dall’infortunio al polpaccio e pronto a ritrovare gradualmente la condizione. Intanto il Franchi si prepara a fare la sua parte: nonostante tutto, sarà ancora una volta il dodicesimo uomo in una sfida che può indirizzare il destino della stagione viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
