Paolo Vanoli rischia di restare senza panchina in Serie A nonostante la salvezza conquistata con la Fiorentina. Arrivato in un momento drammatico, con i viola ultimi in classifica, il tecnico è riuscito a rimettere in piedi la squadra fino a chiudere il campionato a quota 42 punti, mantenendo una media di 1,35 punti a partita. Un risultato importante che, però, non sembra avergli aperto immediatamente nuove porte.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Vanoli, che paradosso. Fa l’impresa a Firenze ma rimane senza squadra”
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Nazione: “Vanoli, che paradosso. Fa l’impresa a Firenze ma rimane senza squadra”
Paolo Vanoli rischia di restare senza panchina in Serie A nonostante la salvezza conquistata con la Fiorentina
A sorprendere sono soprattutto le scelte dei club che avevano valutato il suo profilo. Il Parma ha deciso di proseguire con Carlos Cuesta, mentre il Monza ha affidato la panchina a Ivan Juric, reduce da tre esoneri consecutivi tra Roma, Southampton e Atalanta e da un'esperienza negativa in Premier League, chiusa con appena 4 punti in 14 partite.
In Brianza, secondo le indiscrezioni, avrebbero inciso anche gli ottimi rapporti tra il club e il procuratore Giuseppe Riso. Vanoli, intanto, resta in attesa della chiamata giusta, ma la sensazione è che il suo nome possa tornare rapidamente d'attualità non appena si libererà una nuova panchina in Serie A. Lo scrive la Nazione.
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