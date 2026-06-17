Nazione: “Vanoli, che paradosso. Fa l’impresa a Firenze ma rimane senza squadra”

A sorprendere sono soprattutto le scelte dei club che avevano valutato il suo profilo. Il Parma ha deciso di proseguire con Carlos Cuesta, mentre il Monza ha affidato la panchina a Ivan Juric, reduce da tre esoneri consecutivi tra Roma, Southampton e Atalanta e da un'esperienza negativa in Premier League, chiusa con appena 4 punti in 14 partite.