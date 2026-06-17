Il Corriere Fiorentino si sofferma su Mandragora. Con 189 presenze divise in 4 stagioni, e arricchite da 26 gol, è il calciatore in rosa più longevo della gestione Commisso, nonché recordman di presenze in Europa dove ha superato Tomovic che con i Della Valle era arrivato a 171 presenze tra campionato e coppe.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Non ci sono certezze sul futuro di Mandragora. Il suo punto di vista”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Non ci sono certezze sul futuro di Mandragora. Il suo punto di vista”
Dal punto di vista di Mandragora non ci sono ragioni per lasciare Firenze l’eventualità di una trattativa è tutt’altro che remota
Eppure, nonostante un rinnovo di contratto pressoché firmato ma mai ufficializzato, e una stagione da 8 gol tra serie A e Conference League, anche per lui sul futuro non ci sono certezze, tanto più se i turchi del Besiktas decidessero di andare oltre il semplice sondaggio degli ultimi giorni.
Con l’ex Italiano in panchina la squadra di Istanbul avrebbe chiesto informazioni ai viola e anche se dal punto di vista di Mandragora non ci sono ragioni per lasciare Firenze l’eventualità di una trattativa è tutt’altro che remota.
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