CorFio: “Non ci sono certezze sul futuro di Mandragora. Il suo punto di vista”

Dal punto di vista di Mandragora non ci sono ragioni per lasciare Firenze l’eventualità di una trattativa è tutt’altro che remota

Redazione VN 17 giugno 2026 (modifica il 17 giugno 2026 | 09:52)

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Mandragora. Con 189 presenze divise in 4 stagioni, e arricchite da 26 gol, è il calciatore in rosa più longevo della gestione Commisso, nonché recordman di presenze in Europa dove ha superato Tomovic che con i Della Valle era arrivato a 171 presenze tra campionato e coppe.

Eppure, nonostante un rinnovo di contratto pressoché firmato ma mai ufficializzato, e una stagione da 8 gol tra serie A e Conference League, anche per lui sul futuro non ci sono certezze, tanto più se i turchi del Besiktas decidessero di andare oltre il semplice sondaggio degli ultimi giorni.

Con l’ex Italiano in panchina la squadra di Istanbul avrebbe chiesto informazioni ai viola e anche se dal punto di vista di Mandragora non ci sono ragioni per lasciare Firenze l’eventualità di una trattativa è tutt’altro che remota.