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Corriere Fiorentino

CorFio: “Non ci sono certezze sul futuro di Mandragora. Il suo punto di vista”

rolando mandragora
Dal punto di vista di Mandragora non ci sono ragioni per lasciare Firenze l’eventualità di una trattativa è tutt’altro che remota
Redazione VN

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Mandragora. Con 189 presenze divise in 4 stagioni, e arricchite da 26 gol, è il calciatore in rosa più longevo della gestione Commisso, nonché recordman di presenze in Europa dove ha superato Tomovic che con i Della Valle era arrivato a 171 presenze tra campionato e coppe.

Eppure, nonostante un rinnovo di contratto pressoché firmato ma mai ufficializzato, e una stagione da 8 gol tra serie A e Conference League, anche per lui sul futuro non ci sono certezze, tanto più se i turchi del Besiktas decidessero di andare oltre il semplice sondaggio degli ultimi giorni.

Con l’ex Italiano in panchina la squadra di Istanbul avrebbe chiesto informazioni ai viola e anche se dal punto di vista di Mandragora non ci sono ragioni per lasciare Firenze l’eventualità di una trattativa è tutt’altro che remota.

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