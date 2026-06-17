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Gazzetta sicura: “Fabbian non verrà ceduto. E con Grosso cambierà ruolo”

Gazzetta sicura: “Fabbian non verrà ceduto. E con Grosso cambierà ruolo” - immagine 1
La Gazzetta dello Sport spiega la posizione di Giovanni Fabbian, centrocampista arrivato a gennaio
Redazione VN

Giovanni Fabbian non è in uscita e per lui si prospetta un ritorno alle origini. Il centrocampista, riscattato dalla Fiorentina a 14 milioni (con obbligo a salvezza acquisita) nel 4-3-3 di Fabio Grosso tornerà a fare la mezzala di inserimento, sia di destra che di sinistra, proprio come aveva fatto alla Reggina nel primo anno da professionista con Filippo Inzaghi in panchina nel 2022-23.

Poi nel Bologna con Italiano e a Firenze con Vanoli, è stato provato pure più avanti, ma ora è pronto a tornare al passato con la maglia viola perché - tranne che per offerte veramente vantaggiose - non verrà lasciato andare. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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