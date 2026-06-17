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Gazzetta: “Visite ok per Fabiano Parisi. Ecco quando dovrebbe rientrare”

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Un controllo con regalo. Ieri mattina Fabiano Parisi è andato a Roma per la visita di routine, a un mese dall'infortunio
Redazione VN

Un controllo con regalo. Ieri mattina Fabiano Parisi è andato a Roma per la visita di routine, a un mese dall'infortunio, e ha portato la sua maglia viola numero 65 al professor Mariani che lo ha operato dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (avvenuta nel match con la Juventus del 17 maggio).

Parisi ha sostenuto test funzionali e un esame radiologico e, al termine del controllo, come mostrato dai profili social di Villa Stuart, c'è stata la consegna della casacca della Fiorentina. Prossimo appuntamento fra un mese, mentre il ritorno in campo è atteso entro novembre. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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