Un controllo con regalo. Ieri mattina Fabiano Parisi è andato a Roma per la visita di routine, a un mese dall'infortunio, e ha portato la sua maglia viola numero 65 al professor Mariani che lo ha operato dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (avvenuta nel match con la Juventus del 17 maggio).
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Visite ok per Fabiano Parisi. Ecco quando dovrebbe rientrare”
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Gazzetta: “Visite ok per Fabiano Parisi. Ecco quando dovrebbe rientrare”
Un controllo con regalo. Ieri mattina Fabiano Parisi è andato a Roma per la visita di routine, a un mese dall'infortunio
Parisi ha sostenuto test funzionali e un esame radiologico e, al termine del controllo, come mostrato dai profili social di Villa Stuart, c'è stata la consegna della casacca della Fiorentina. Prossimo appuntamento fra un mese, mentre il ritorno in campo è atteso entro novembre. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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