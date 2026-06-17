CorSport: “De Gea l’ha ribadito a Paratici, vuole chiudere la carriera a Firenze”

La richiesta è quella di sforbiciare il monte ingaggi e su quest'input viene logico girarsi dalla parte dello spagnolo e dei suoi 3 milioni netti a stagione, garantiti fino al 2028 (con opzione fino al 2029) dopo il rinnovo dello scorso anno. La prima situazione da risolvere sarà la sua. Perché la nuova Fiorentina di Fabio Grosso non può permettersi di ripartire a luglio con un capitano dal futuro incerto. E perché lui stesso vorrà guardarsi intorno visto che le caselle delle porte per le big si stanno pian piano riempiendo.