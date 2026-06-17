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Corriere Fiorentino

CorFio sul futuro di Sottil: “Niente di scontato, anche Grosso vuole dire la sua”

CorFio sul futuro di Sottil: “Niente di scontato, anche Grosso vuole dire la sua” - immagine 1
Cosa farà la Fiorentina con Riccardo Sottil?
Redazione VN

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Riccardo Sottil. Di rientro dal prestito a Lecce, l’ennesimo dopo quelli a Pescara, Cagliari e Milan, le 138 presenze in maglia viola potrebbero non bastare per evitare una separazione, stavolta definitiva.

Niente di scontato, o di già deciso, perché anche Grosso vorrà dire la sua, ma pur sempre un esempio di come e quanto la nuova Fiorentina di Paratici potrebbe rompere i ponti con il passato. Anche nei confronti di chi oggi è da considerare un fedelissimo dell’era Commisso.

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