Carnevali, ma lo fai apposta? La Juve ha 3 obiettivi e tutti piacciono a Paratici

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella lista dell'ex Sassuolo ci sarebbero 3 giocatori: Ruggeri, Udogie e Dragusin. Tutti profili che piacciono a Paratici

Il mercato deve ancora iniziare ufficialmente, ma sono già tanti i nomi che circolano per le diverse squadre. Fabio Paratici ha tanto lavoro da fare e per questo motivo, sono già tanti i profili sondati per costruire una Fiorentina forte e competitiva.

Lo stesso discorso, ovviamente, vale anche per le altre squadre di A. Tra tutte la Juventus, che con l'addio di Comolli e l'arrivo di Giovanni Carnevali, ha dato inizio a una vera e propria rivoluzione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella lista dell'ex Sassuolo ci sarebbero 3 giocatori: Ruggeri, Udogie e Dragusin. Tutti profili che piacciono a Paratici e alla Fiorentina.