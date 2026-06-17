Cena insieme e poi l'augurio di buona fortuna (a modo suo). Nuno Gomes incoraggia Amorim, ma contro la Fiorentina...

L’ex attaccante della Fiorentina Nuno Gomes ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo storico legame con Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan, raccontando un’amicizia nata ai tempi del Benfica e della nazionale portoghese e rimasta intatta negli anni.