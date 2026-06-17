L’ex attaccante della Fiorentina Nuno Gomes ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo storico legame con Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan, raccontando un’amicizia nata ai tempi del Benfica e della nazionale portoghese e rimasta intatta negli anni.
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Nuno Gomes incoraggia Amorim: “Spero che le vinca tutte, ma con la Fiorentina…”
Cena insieme e poi l'augurio di buona fortuna (a modo suo). Nuno Gomes incoraggia Amorim, ma contro la Fiorentina...
Pochi giorni prima dell’inizio del Mondiale, i due erano stati immortalati insieme in un ristorante di Braga, confermando un rapporto che va ben oltre il calcio. Proprio per questo, Gomes ha accolto con entusiasmo l’approdo dell’ex compagno sulla panchina rossonera.
“Come suo amico personale, non posso che augurargli tutta la fortuna del mondo perché se la merita. È una persona eccezionale, prima ancora che un uomo di calcio”, ha dichiarato l’ex viola.
Un augurio sincero, ma senza dimenticare il profondo legame con Firenze: “Spero che al Milan vinca tutte le partite, tranne quelle contro la Fiorentina”, ha aggiunto con un sorriso, ribadendo l’affetto mai svanito per i colori viola.
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