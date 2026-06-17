Nazione: “Acquistare bene, vendere meglio. Tutti i nomi nella lista di Paratici”

Tra esuberi, giocatori rientrati dai prestiti, giovani da piazzare e contratti in scadenza, il lavoro che attende Fabio Paratici è enorme

Redazione VN 17 giugno 2026 (modifica il 17 giugno 2026 | 08:56)

Prima di concentrarsi sugli acquisti, la Fiorentina dovrà affrontare un'estate all'insegna delle uscite. Tra esuberi, giocatori rientrati dai prestiti, giovani da piazzare e contratti in scadenza, il lavoro che attende Fabio Paratici è enorme. L'obiettivo è alleggerire la rosa e, soprattutto, vendere bene per creare le condizioni necessarie ai nuovi investimenti.

Sul fronte delle entrate, i nomi che stanno emergendo confermano l'ambizione del nuovo corso viola. Il direttore sportivo lavora su più tavoli contemporaneamente, seguendo il suo consueto metodo, e tra i profili monitorati figurano Ruggeri, Udogie, Norton-Cuffy e Dragusin. Attenzione anche a Kristian Thorstvedt, che potrebbe rappresentare una precisa richiesta di Fabio Grosso e diventare uno dei primi obiettivi concreti del mercato estivo.

La linea tracciata dalla società resta comunque chiara: ridurre il monte ingaggi e costruire una squadra sostenibile ma competitiva. Per riuscirci serviranno intuizioni, creatività e la capacità di individuare giovani di prospettiva, in grado di garantire qualità immediata e margini di crescita per il futuro della Fiorentina. Lo scrive la Nazione.