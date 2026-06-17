Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle cessioni in casa Fiorentina. Un’ipotesi che potrebbe riguardare un aficionados come Ranieri, che già in tempi non sospetti (stagione 2017-2018) si ritrovò catapultato in prima squadra per una chiamata di Pioli (alla sua prima esperienza sulla panchina viola).
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “La difesa potrà cambiare. Luca Ranieri rischia la cessione”
Corriere Fiorentino
CorFio: “La difesa potrà cambiare. Luca Ranieri rischia la cessione”
La cessione è un'ipotesi che potrebbe riguardare un aficionados come Ranieri
Cinque anni più tardi, dopo i prestiti ad Ascoli, Spal e Salernitana, il difensore si è ritrovato in pianta stabile nel gruppo allenato da Italiano scalando le gerarchie fino alla fascia da capitano, ma oggi che pure la difesa rischia di essere pesantemente ristrutturata l’estate in arrivo potrebbe essere quella del cambiamento.
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