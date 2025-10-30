Nazione: “Uscito Sohm la Fiorentina si è squagliata. Il veliero affonda”

Non era certo la gara di San Siro quella dove la Fiorentina avrebbe dovuto trovare la scintilla. Alla fine, come si legge sulla Nazione, la Fiorentina per un'ora di gioco ha resistito all'assedio dell'Inter. Ci era voluto uno strepitoso De Gea per reggere, ma quando Calhanolu ha sfondato il muro, la partita è andata nella direzione sbagliata. Un 3-0 che lascia la Fiorentina in zona retrocessione, contestata dai propri tifosi anche a Milano, e con una serie di situazioni sulle quali ragionare in fretta. Il finale di partita accende il settore ospiti, che canta "solo per la maglia". Un momento decisivo della gara è stata l'uscita di Sohm, anche se forse la Fiorentina si sarebbe squagliata lo stesso.