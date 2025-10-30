Cor.Fio: “A San Siro per lo 0-0. Pioli si gioca tutto nelle prossime 2”

Viola News
La Fiorentina esce sconfitta anche da San Siro. L'atteggiamento ordinato degli uomini di Pioli ha retto un'ora
Ancora una volta la Fiorentina rimanda l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Come scrive il Corriere Fiorentino, la squadra di Pioli si è limitata nello sperare. Sperare che il muro reggesse, affidandosi allo strepitoso De Gea. Invece è arrivata la quinta sconfitta in campionato, e ora arrivano due partite cruciali, contro Lecce e Genoa. Si legge sul quotidiano, che se Pioli dovesse fallire anche questi due appuntamenti, la fiducia del club potrebbe venire meno. A Milano il tecnico ha provato ad affidarsi ad un centrocampo più fisico, con Sohm e Ndour. Nel secondo tempo l'Inter ha alzato i giri del motore, e De Gea non ha potuto nulla sulle tre reti nerazzurre.

