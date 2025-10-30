Cor.Fio: “A San Siro per lo 0-0. Pioli si gioca tutto nelle prossime 2”

Ancora una volta la Fiorentina rimanda l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Come scrive il Corriere Fiorentino, la squadra di Pioli si è limitata nello sperare. Sperare che il muro reggesse, affidandosi allo strepitoso De Gea. Invece è arrivata la quinta sconfitta in campionato, e ora arrivano due partite cruciali, contro Lecce e Genoa. Si legge sul quotidiano, che se Pioli dovesse fallire anche questi due appuntamenti, la fiducia del club potrebbe venire meno. A Milano il tecnico ha provato ad affidarsi ad un centrocampo più fisico, con Sohm e Ndour. Nel secondo tempo l'Inter ha alzato i giri del motore, e De Gea non ha potuto nulla sulle tre reti nerazzurre.