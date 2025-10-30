Cor.Sport: “Per 70′ la Fiorentina ci ha provato. Ora non si può più sbagliare”

Una sconfitta pesante quella di Milano per la Fiorentina. Pesante per la classifica, come scrive il Corriere dello Sport, e per il morale. Una Fiorentina che con le sue armi aveva provato a rimanere aggrappata alla partita. Come scrive il quotidiano, la squadra per 70' era rimasta dentro la partita, pur con le poche soluzioni che ha a disposizione in questo momento. Dopo il pari acciuffato col Bologna un altro risultato positivo avrebbe dato una grande spinta all'ambiente. Poi Calhanoglu ha fatto saltare il piano gara di Pioli, e le speranze si sono scontrate con la banda di Chivu. Ora la Fiorentina non può più sbagliare.