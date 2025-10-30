Viola News
Cor.Sport: “Per 70′ la Fiorentina ci ha provato. Ora non si può più sbagliare”

La Fiorentina rimanda l'appuntamento con la prima vittoria in Serie A. Calhanoglu ha scombinato i piani di Pioli
Una sconfitta pesante quella di Milano per la Fiorentina. Pesante per la classifica, come scrive il Corriere dello Sport, e per il morale. Una Fiorentina che con le sue armi aveva provato a rimanere aggrappata alla partita. Come scrive il quotidiano, la squadra per 70' era rimasta dentro la partita, pur con le poche soluzioni che ha a disposizione in questo momento. Dopo il pari acciuffato col Bologna un altro risultato positivo avrebbe dato una grande spinta all'ambiente. Poi Calhanoglu ha fatto saltare il piano gara di Pioli, e le speranze si sono scontrate con la banda di Chivu. Ora la Fiorentina non può più sbagliare.

 

