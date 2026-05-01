Moise Kean ha lasciato Firenze perché nelle prossime ore diventerà padre per la seconda volta. L’attaccante non sarà quindi disponibile per la trasferta contro la Roma all’Olimpico, allungando a sei partite consecutive la sua assenza. La Fiorentina non ha specificato il motivo del permesso nel comunicato, ma ha chiarito che il giocatore continuerà il percorso riabilitativo fino al 4 maggio, per poi riprendere a Firenze dal 5. In un periodo complicato, per Kean arriva comunque una buona notizia personale, essendo già padre del piccolo Marley.
La Nazione
Nazione: “Una gioia per Kean, ma si assottigliano le possibilità di vederlo in campo”
Kean—
Le possibilità di rivederlo in campo si riducono: dopo aver saltato Roma, potrebbe puntare al rientro contro il Genoa il 10 maggio, anche se i tempi restano stretti. Restano poi le sfide contro Juventus e Atalanta prima di un’estate che si preannuncia movimentata sul mercato. Nel frattempo, Vanoli continua a monitorare la situazione fisica del giocatore, che sta lavorando per tornare disponibile il prima possibile.
Infortunati—
Senza Kean, la Fiorentina prepara la sfida contro la Roma cercando di recuperare alcuni giocatori. Ci sono segnali positivi per Gosens e Parisi, mentre restano dubbi su altri elementi come Balbo. Anche Fortini potrebbe tornare presto ad allenarsi in gruppo. In attacco, con l’assenza di una punta di ruolo, si va verso la conferma di Gudmundsson come falso nove: una soluzione già vista contro il Sassuolo, dove ha offerto una prestazione discreta pur senza incidere sotto porta. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA