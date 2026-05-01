Nazione: “Una gioia per Kean, ma si assottigliano le possibilità di vederlo in campo”

Moise Kean ha lasciato Firenze perché nelle prossime ore diventerà padre per la seconda volta. L’attaccante non sarà quindi disponibile per la trasferta contro la Roma all’Olimpico, allungando a sei partite consecutive la sua assenza. La Fiorentina non ha specificato il motivo del permesso nel comunicato, ma ha chiarito che il giocatore continuerà il percorso riabilitativo fino al 4 maggio, per poi riprendere a Firenze dal 5. In un periodo complicato, per Kean arriva comunque una buona notizia personale, essendo già padre del piccolo Marley.