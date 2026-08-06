La Fiorentina chiuderà questa sera alle 20 il programma delle amichevoli estive affrontando il Deportivo La Coruña al Viola Park, nell'ultimo test prima dell'esordio ufficiale della stagione, in programma il 14 agosto in Coppa Italia. La sfida, trasmessa su Dazn, vedrà il ritorno da avversario dell'ex viola Lorenzo Amatucci e si giocherà davanti a una Curva Fiesole sold out, con oltre 2.000 spettatori attesi.

Per Fabio Grosso sarà un'occasione importante per affinare gli ultimi dettagli tattici e dare continuità al 4-3-2-1, il sistema di gioco provato nelle ultime settimane. Attesa anche per l'esordio davanti al pubblico di Victor Valdepenas e Joao Mario, mentre a centrocampo i tifosi sperano di vedere dal primo minuto la coppia composta da Christ Oulai e Nicolò Fagioli.

L'interesse del pubblico, però, non sarà rivolto soltanto al campo. I tifosi viola attendono infatti anche l'arrivo di Franco Mastantuono, il grande colpo del mercato estivo, con la speranza di poterlo salutare già nelle prossime ore al Viola Park. Lo scrive la Nazione.