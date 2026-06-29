Il nome di Kristian Thorstvedt resta al centro dei movimenti di mercato della Fiorentina. Il centrocampista norvegese del Sassuolo è infatti sempre più vicino al trasferimento in viola, con la trattativa che procede verso la fase finale.
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Nazione: “Thorstvedt-Fiorentina ci siamo. Il centrocampista ha scelto Firenze”
Thorstvedt vicino alla Fiorentina dal Sassuolo: accordo in definizione, il centrocampista ha già scelto Firenze.
Nelle ultime ore sono arrivate anche voci dalla Turchia su un possibile interesse del Besiktas guidato da Italiano, ma la situazione non cambia le gerarchie della trattativa.
Come riportato anche da La Nazione, Thorstvedt avrebbe infatti già espresso da tempo la volontà di approdare a Firenze, un dettaglio che pesa nella definizione dell’accordo tra i club. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo e si starebbero completando soltanto gli ultimi passaggi burocratici prima della chiusura definitiva.
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