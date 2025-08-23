Niccolò Fortini - a causa di una precaria forma fisica - non sembra convincere più di tanto Pioli. Nel concreto all'entourage del giocatore non è stato comunicato nulla da parte della Fiorentina se non, proprio nelle ultime ore, la volontà di non volerlo in alcun modo cedere a titolo definitivo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione svela: “Ecco perché Niccolò Fortini non ha convinto Stefano Pioli”
La Nazione
Nazione svela: “Ecco perché Niccolò Fortini non ha convinto Stefano Pioli”
Fortini destinato a lasciare la Fiorentina
Sul classe 2006 va registrato sempre l'interesse del Torino in A e dell'Empoli in B ma di recente anche il Bournemouthha bussato alla porta del club viola. Che intanto lunedì (giorno delle visite) conta di ufficializzare Piccoli,il fresco colpo dell'attacco.
Capitolo uscite: Beltran continua a trattare col CSKA Moscama la fumata bianca ancora manca, esattamente come latitano offerte concrete per tutti gli altri esuberi: da Ikoné a Barak passando per Infantino e Bianco. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA