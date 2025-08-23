Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione svela: “Ecco perché Niccolò Fortini non ha convinto Stefano Pioli”

La Nazione

Nazione svela: “Ecco perché Niccolò Fortini non ha convinto Stefano Pioli”

Nazione svela: “Ecco perché Niccolò Fortini non ha convinto Stefano Pioli” - immagine 1
Fortini destinato a lasciare la Fiorentina
Redazione VN

Niccolò Fortini - a causa di una precaria forma fisica - non sembra convincere più di tanto Pioli. Nel concreto all'entourage del giocatore non è stato comunicato nulla da parte della Fiorentina se non, proprio nelle ultime ore, la volontà di non volerlo in alcun modo cedere a titolo definitivo.

Sul classe 2006 va registrato sempre l'interesse del Torino in A e dell'Empoli in B ma di recente anche il Bournemouthha bussato alla porta del club viola. Che intanto lunedì (giorno delle visite) conta di ufficializzare Piccoli,il fresco colpo dell'attacco.

Capitolo uscite: Beltran continua a trattare col CSKA Moscama la fumata bianca ancora manca, esattamente come latitano offerte concrete per tutti gli altri esuberi: da Ikoné a Barak passando per Infantino e Bianco. Lo scrive la Nazione. 

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA