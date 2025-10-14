Nazione suona l’allarme: “La Fiorentina non si sa gestire. E i cambi non incidono”

La Fiorentina sta pagando a caro prezzo la sua incapacità di gestire risultati e momenti chiave delle partite. La squadra di Pioli, infatti, è riuscita a sbloccare tre gare di campionato — contro Cagliari, Como e Roma — senza però portarne a casa neppure una vittoria. Errori di concentrazione e mancanza di freddezza nei finali hanno fatto svanire ben otto punti, che avrebbero potuto cambiare completamente la classifica e il giudizio su questo avvio di stagione. Le reti subite nei minuti di recupero, come quella di Luperto al 94’ contro il Cagliari, sono diventate un simbolo delle difficoltà della squadra nella gestione dei vantaggi.