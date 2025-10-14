Gazzetta: “Roberto Piccoli, il Milan e quel conto in sospeso da Lecce”

Piccoli in campo contro il Milan

Redazione VN 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 08:42)

Così come numericamente in Nazionale (dove con l'Estonia a Tallinn è andato in tribuna), anche con la Fiorentina dovrebbe toccare a Roberto Piccoli prendere il posto del centravanti titolare. L'attaccante bergamasco non si è ancora iscritto nella classifica marcatori in campionato. Contro la Roma è stato fermato dalla traversa.

Ma ha realizzato una rete molto importante in Conference League, in quello che è stato il suo esordio europeo. Contro il Sigma Olomouc, alla prima gara del tabellone, il numero 91 ha colpito con un gran tiro dopo 27 minuti. Ora cercherà in tutti i modi la rete contro i rossoneri in campionato. Non solo perché gli manca, ma anche perché ha un conto aperto da Lecce quando il Var nel novembre del 2023 gli tolse un gol capolavoro in pieno recupero che avrebbe dato la vittoria ai salentini per 3-2 in una partita pazzesca in cui la squadra giallorossa rimontò un doppio svantaggio.

Ora Piccoli è chiamato a fare il Kean, a sfruttare la profondità e la velocità per colpire. Imbeccato da Fazzini e Gudmundsson che potrebbero sostenerlo nella fase offensiva. Una fase che latita perché i gol, finora, sono solo quattro. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.