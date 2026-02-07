Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione sul futuro di Vanoli: “Non interessa a nessuno, ma ecco da cosa dipende”

La Nazione

Nazione sul futuro di Vanoli: “Non interessa a nessuno, ma ecco da cosa dipende”

Copertina Vanoli Paratici
Vanoli si gioca il futuro alla Fiorentina
Redazione VN

Il Re Leone è pronto a guidare il carro armato. Scena forte, mutuata dalle parole di Fabio Paratici nel corso della sua presentazione di giovedì scorso.

Dove per Re Leone ha inteso Paolo Vanoli, condottiero del presente e chissà se anche del futuro. Tema che adesso però non appassiona nessuno. Né il nuovo direttore sportivo e nemmeno lo stesso allenatore. Che sa benissimo di giocarsi la panchina viola del rilancio nei prossimi mesi. Ma già questa considerazione porta fuori la testa dal carro armato.

E allora guai. Elmetto in testa e via alla guida di una squadra che dovrà essere compatta, cinica e vogliosa di ottenere i tre punti a ogni costo. Caratteristiche che spesso sono mancate, pur negli ultimi tempi giocando un discreto calcio, infarcito però di errori individuali in fase difensiva da matita rossa. Vanoli lo sa, ha lavorato una settimana intera a curare i dettagli. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
Nazione: “La mossa tattica studiata da Paolo Vanoli in questa settimana”
La pioggia non spaventa il Franchi: saranno 19mila i tifosi attesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA