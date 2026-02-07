Nazione sul futuro di Vanoli: “Non interessa a nessuno, ma ecco da cosa dipende”

Dove per Re Leone ha inteso Paolo Vanoli, condottiero del presente e chissà se anche del futuro. T ema che adesso però non appassiona nessuno. Né il nuovo direttore sportivo e nemmeno lo stesso allenatore. Che sa benissimo di giocarsi la panchina viola del rilancio nei prossimi mesi. Ma già questa considerazione porta fuori la testa dal carro armato.

E allora guai. Elmetto in testa e via alla guida di una squadra che dovrà essere compatta, cinica e vogliosa di ottenere i tre punti a ogni costo. Caratteristiche che spesso sono mancate, pur negli ultimi tempi giocando un discreto calcio, infarcito però di errori individuali in fase difensiva da matita rossa. Vanoli lo sa, ha lavorato una settimana intera a curare i dettagli. Lo scrive la Nazione.