Il meteo ha inciso anche sulle scelte dei tifosi: prima uno sguardo alle previsioni, poi l’acquisto del biglietto per Fiorentina-Torino. La settimana è stata instabile e anche il sabato fiorentino non prometteva bene, anche se a ridosso del match la pioggia dovrebbe concedere una tregua. La prevendita è partita lentamente ma in modo costante e l’ultimo dato parla di circa 19mila spettatori attesi al Franchi, con l’obiettivo iniziale dei 20mila ancora possibile, mentre il sold out è apparso fin da subito difficile.
La Nazione
La pioggia non spaventa il Franchi: saranno 19mila i tifosi attesi
Nonostante ciò, la Fiorentina potrà contare sulla consueta mezza cornice di pubblico, pronta a sostenere la squadra di Vanoli dopo le tre sconfitte consecutive. C’è bisogno di ritrovare i tre punti, fondamentali per affrontare con maggiore fiducia la corsa salvezza nelle prossime settimane, anche in vista del ritorno degli impegni di Conference League. Fiorentina-Torino resta una partita mai banale per il popolo viola, anche per il forte valore simbolico che porta con sé.
Sugli spalti si rinnoverà infatti lo storico gemellaggio con i tifosi granata, un legame decennale che va oltre il campo, sebbene nel settore ospiti saranno presenti solo circa 300 tifosi. In questo clima di amicizia e partecipazione, la Curva Fiesole ha anche ricordato l’impegno solidale legato all’alluvione di Campi Bisenzio, rendicontando l’utilizzo dei fondi raccolti: dal sostegno alle operazioni di emergenza alle donazioni per associazioni e servizi sociali, fino a progetti simbolici come il Giardino Iqbal. Un segnale di come il calcio, almeno per una sera, sappia ancora unire sport e solidarietà. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA