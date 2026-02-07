La pioggia non spaventa il Franchi: saranno 19mila i tifosi attesi

Il meteo ha inciso anche sulle scelte dei tifosi: prima uno sguardo alle previsioni, poi l’acquisto del biglietto per Fiorentina-Torino. La settimana è stata instabile e anche il sabato fiorentino non prometteva bene, anche se a ridosso del match la pioggia dovrebbe concedere una tregua. La prevendita è partita lentamente ma in modo costante e l’ultimo dato parla di circa 19mila spettatori attesi al Franchi, con l’obiettivo iniziale dei 20mila ancora possibile, mentre il sold out è apparso fin da subito difficile.