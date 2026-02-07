Nazione: “La mossa tattica studiata da Paolo Vanoli in questa settimana”

Paolo Vanoli è tornato da Napoli con un paio di problemi da dover risolvere. Soprattutto uno dal punto di vista tattico. Perché anche il Torino - non ci sono dubbi - sacrificherà un uomo sulle tracce di Fagioli.

Ed è intorno a questo argomento che si è snodata la settimana al Viola Park. Creare alternative, non solo per quanto riguarda i movimenti di Nicolò per smarcarsi senza palla, ma anche per palleggiare e costruire con qualcun altro (l'impressione è che si possa leggere alla voce Gudmundsson, ma lo vedremo in campo). Lo scrive la Nazione.