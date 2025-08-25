Nazione su Mandragora: “Vuole vedersi ancora in viola. E ieri l’ha dimostrato”

La Nazione si sofferma su Rolando Mandragora

Redazione VN 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 08:42)

Rolando Mandragora ha vissuto un esordio di campionato speciale, nonostante le incertezze legate al rinnovo del contratto e alle voci di mercato che lo circondano. Entrato dalla panchina in una gara complicata per la Fiorentina, il centrocampista ha mostrato grande professionalità e capacità di gestire pressioni ed emozioni, confermandosi uno di quei giocatori affidabili che fanno bene sia alla squadra sia al calcio in generale.

Pioli si è affidato a lui quando il centrocampo viola non riusciva a dare equilibrio e Mandragora ha risposto nel migliore dei modi.Con il suo ingresso ha ridato ossigeno alla squadra e poi ha trovato il gol che sembrava poter decidere la partita, confermando la sua capacità di incidere nei momenti chiave. Una prestazione da protagonista assoluto, che ha cambiato l’inerzia del match e ha ribadito il suo valore.

La sua giornata è stata impreziosita da un altro riconoscimento: dopo l’uscita di Gosens ha indossato la fascia di capitano, simbolo di fiducia e rispetto. Più che un rinnovo ancora in sospeso, questo gesto ha rappresentato un attestato concreto di quanto Mandragora sia importante per la Fiorentina. E lui, con il gol e la leadership in campo, ha ribadito la sua volontà di restare protagonista in maglia viola. Lo scrive la Nazione.